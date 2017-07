Merkel: "Verenigde Staten staan geïsoleerd op het vlak van klimaat"

Bewerkt door: ib

"Talrijke landen" zijn vastberaden om verder te gaan met het klimaatakkoord van Parijs. Dat heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel, aan de vooravond van de G20-top in Hamburg, gezegd. Wat betreft klimaat zullen de onderhandelingen met de Verenigde Staten "niet makkelijk" verlopen, voorspelde ze nog.

Zoals bekend kondigde de Amerikaanse president Donald Trump in juni aan dat de Verenigde Staten zich terugtrekken uit het klimaatakkoord. Ook werd van verschillende bronnen dicht bij de onderhandelaars vernomen dat de gesprekken over de slotverklaring, die zaterdag ondertekend moet worden, moeilijk verlopen.



"Natuurlijk gaan we onze verschillen niet verbergen, maar ze net beklemtonen", aldus Merkel. "Op sommige vlakken zijn er namelijk essentiële meningsverschillen."



Onomkeerbaar

De sherpa's van de op de top vertegenwoordigde landen onderhandelen al dagen over de slotverklaring. Sommige bronnen zeggen dat ze in de richting gaan van het vaststellen van een meningsverschil over het klimaat. Die slottekst, die nog kan wijzigen, zou moeten beklemtonen dat het akkoord van Parijs "onomkeerbaar" is, terwijl Trump er net voor pleitte om het te heronderhandelen.



Washington staat alleszins alleen in zijn verzet tegen het klimaatakkoord, al bestaan er wel zorgen om Saoedi-Arabië. Uit vrees zich te vervreemden van Washington zou dat land, een van 's werelds grootste olieproducenten, zijn instemming met Parijs toch nog kunnen opzeggen.



Op het vlak van handel is de strijd tussen het protectionistische Washington en de andere G20-lidstaten evenmin al gestreden, en ook over het hoofdstuk migratie moet nog wat onderhandeld worden.