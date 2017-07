Donald Trump begint Europese tournee in Polen

Bewerkt door: lva

6/07/17

Donald Trump is gisterenavond in de Poolse hoofdstad Warschau aangekomen. De Amerikaanse president begint er aan zijn Europese tournee, met als hoogtepunt de G20-bijeenkomst morgen en zaterdag in Hamburg.

De Air Force One landde gisterenavond om 20.15 uur plaatselijke tijd in Warschau. Trump bespreekt later met de Poolse president Andrzej Duda bilaterale en regionale kwesties en houdt een toespraak over de betrekkingen met Centraal-Europa tijdens de Three Seas Initiative-top, een bijeenkomst van Centraal- en Oost-Europese leiders.



Noord-Korea-kwestie bovenaan agenda

Zijn vierdaagse Europese trip wordt vooral gedomineerd door de kwestie Noord-Korea. De Amerikaanse president heeft onder meer ook ontmoeting met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin.



De Amerikaanse president heeft vanavond, op de vooravond van de G20-top, een ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-In en de Japanse premier Shinzo Abe om te praten over de veiligheid in Azië. De Chinese president Xi Jinping zal op die vergadering niet aanwezig zijn.



De lancering van de raket door Pyongyang heeft de spanning tussen de VS en China opgedreven. Het Pentagon liet gisteren weten dat het vertrouwen heeft in de capaciteit van de Verenigde Staten om zich te beschermen tegen de Noord-Koreaanse raketten.