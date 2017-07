Nederlaag voor Trump: geen soepeler regels over uitstoot methaangas

jv

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een nederlaag geboekt in zijn pogingen om de milieuwetgeving van zijn voorganger Barack Obama terug te schroeven. Een Amerikaanse rechtbank oordeelde dat Trumps Environmental Protection Agency (EPA) niet de autoriteit heeft om de regels rond de uitstoot van methaangassen opnieuw soepeler te maken, schrijft de Financial Times.

Methaangas is een broeikasgas dat vrijkomt tijdens het boren, de productie of transmissie van olie en gas. Obama's administratie maakte de regels rond de uitstoot strenger en eiste dat bedrijven die olie en gas produceren methaanlekken opsporen en herstellen. Trumps milieuagentschap (EPA) wilde een en ander opnieuw versoepelen, maar dat kan voorlopig dus niet. Het hof van beroep in Colombia floot het agentschap terug.



Milieuorganisaties reageerden opgelucht en noemen de beslissing een overwinning van het "gezond verstand". Het Environmental Protection Agency laat weten dat het zijn opties bekijkt.