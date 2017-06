22 miljoen Amerikanen verliezen hun ziekteverzekering onder nieuwe voorstellen van Trump

IB

De zorgwet die de Amerikaanse Senaat wil goedkeuren zal zorgen voor een toename van 22 miljoen onverzekerde Amerikanen in de komende tien jaar. Dat blijkt uit een analyse van het neutrale Congressional Budget Office. De wet is een hervorming van de nieuwe zorgwet die Trump eerder dit jaar probeerde in te voeren om de Affordable Care Act, ook wel bekend als 'Obamacare' te vervangen.

Het wetsontwerp over de nieuwe gezondheidswet in de Verenigde Staten, waaraan de Republikeinen in de Senaat werken, zal ertoe leiden dat 22 miljoen Amerikanen niet meer verzekerd zullen zijn. Dat heeft het onafhankelijke Congressional Budget Office berekend. Enkel al in het komende jaar zouden 15 miljoen Amerikanen hun ziekteverzekering verliezen, en tegen 2026 zouden 49 miljoen Amerikanen onverzekerd zijn, tegenover naar schatting 28 miljoen onder de huidige 'Obamacare'-wetgeving.



"Verpletterende financiële last"

De Democraten noemen het wetsontwerp van de Senaat "nog steeds gemeen, nog steeds slecht". "Vandaag heeft de CBO bevestigd dat de versie van de Trumpcare-wetgeving van de Republikeinen in de Senaat nog gemener is dan het ontwerp dat de Republikeinen door het Huis van Afgevaardigden hebben gejaagd", reageert de Democratische leider in het Huis Nancy Pelosi. "Trumpcare is een voorschrift voor onnoemelijk lijden en een verpletterende financiële last voor de hardwerkende Amerikanen."



Ook artsen- en patiëntenverenigingen hebben het ontwerp al gemeen en onrechtvaardig genoemd, vooral voor de armen en de oudere Amerikanen. Veel van de mensen die gestemd hebben voor president Donald Trump bevinden zich in die categorie. In het ontwerp wordt onder meer voorgesteld om de ziekteverzekeringsplicht van Obamacare af te schaffen, net als de verplichting voor werkgevers om hun werknemers een ziekteverzekering aan te bieden.



Ook onenigheid binnen GOP

De Republikeinen willen het wetsontwerp deze week nog, voor het zomerreces, goedkeuren. Het ontwerp zorgt echter ook binnen de conservatieve partij, de Republikeinse 'grand old party', voor onenigheid, aangezien zowel de erg conservatieve als de gematigde Republikeinen er ontevreden over zijn. De Republikeinen kunnen zich slechts twee tegenstemmen permitteren, en het lijkt er momenteel op dat er veel meer tegenstanders zijn. Eerdere pogingen om een nieuwe ziekteverzekeringswet goed te keuren werden afgeblazen vanwege te weinig steun binnen de Republikeinse partij.



Volgens de Amerikaanse media plannen de Democraten urenlange protesten in de Senaat, en hebben ze militanten opgeroepen om de stemming bij te wonen. Er zouden ook "enkele uren lang toespraken worden gehouden" door Democraten, om de stemming over het ontwerp, die gepland is voor maandagavond, uit te stellen. De Republikeinen hebben geen enkele hoorzitting gepland rond het ontwerp, terwijl ze ten tijde van de stemming rond Obamacare nog zware kritiek uitten over een gebrek aan transparantie.



Met de nieuwe wet zou het begrotingstekort in de VS in tien jaar tijd met 321 miljard dollar afnemen, berekende het CBO nog.