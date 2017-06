Johnny Depp: "Hoe lang is het geleden dat een acteur nog een president vermoordde?"

LDL

23/06/17 - 04u34 Bron: ANP

Johnny Depp op Glastonbury © epa.

Johnny Depp heeft donderdagavond in een speech op het Glastonbury Festival een toch wel controversiële grap over Donald Trump gemaakt.

Nadat hij wat laatdunkende opmerkingen over de Amerikaanse president maakte in zijn toespraak, waarmee hij een vertoning van zijn film The Libertine uit 2004 aankondigde, vroeg Depp aan het publiek: "Wanneer heeft een acteur voor het laatste een president omgebracht?"



De opmerking kon volgens The Hollywood Reporter rekenen op gemengde reacties. Na gejubel én boegeroep zei Johnny: "Ik wil duidelijk maken dat ik geen acteur ben. Ik ben leugenaar van beroep."



De Pirates Of The Caribbean-acteur verwees met zijn uitspraak naar John Wilkes Booth, de man die in 1865 president Abraham Lincoln vermoordde. Booth was een acteur.