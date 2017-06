Pyongyang noemt Trump een 'psychopaat'

Bewerkt door: ADN

De Amerikaanse president Donald Trump is een psychopaat. Dat is althans de mening van de Noord-Koreaanse krant Rodong Sinmum, het officiële orgaan van de regering in Pyongyang.

De uitspraak vloeit voort uit de hete (woorden)strijd die gevoerd wordt tussen beide naties in de nasleep van de affaire Otto Warmbier, de Amerikaanse student die in een coma overgebracht werd naar de VS na een verblijf in een Noord-Koreaanse cel. De 22-jarige Amerikaan stierf enkele dagen later.



Volgens Rodong Sinmum zit Donald Trump in de VS in "een moeilijke situatie". "Hij speelt met het idee van een preventieve aanval tegen Noord-Korea om de aandacht af te wenden van de binnenlandse politieke crisis", zo luidt het. "Zuid-Korea moet beseffen dat het volgen van een deze psychopaat enkel kan leiden tot een ramp".



Beide landen zijn niet alleen verwikkeld in een conflict over de nucleaire tests en raketlanceringen van de Noord-Koreanen, sinds kort is daar ook de affaire Warmbier bijgekomen. Trump heeft maandag in een mededeling "de brutaliteit van het Noord-Koreaanse regime veroordeeld".