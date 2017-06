"Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer moet zelf op zoek naar zijn vervanger"

TT

19/06/17 - 23u05 Bron: Politico, Reuters, Bloomberg

Sean Spicer. © afp.

Verenigde Staten De woordvoerder van het Witte Huis, Sean Spicer, leidt zelf de zoektocht naar zijn vervanger, die zo snel mogelijk aan de slag moet. Spicer zou een nieuwe, hogere, rol krijgen in het Witte Huis. Dat schrijft de nieuwswebsite Politico.

Er doen al maandenlang geruchten de ronde over Spicers positie in het communicatieteam van president Donald Trump. De woordvoerder bevindt zich vaak tussen twee vuren, met een president die zonder medeweten van zijn stafleden soms weinig subtiele boodschappen via Twitter de wereld instuurt en die Spicer daarna moet verduidelijken of afzwakken, en met een kritisch journalistenkorps tegenover hem in de perszaal van het Witte Huis. Daarom zou Trump overwegen Spicer een andere functie te geven, zo wordt gezegd in het roddelcircuit van Washington DC. Volgens de laatste details, opgetekend door Politico, zou Spicer een hogere functie krijgen, en zou er een nieuwe woordvoerder en ook een nieuwe communicatiedirecteur komen. De vorige directeur, Michael Dubke, nam vorige maand onverwacht ontslag. Spicer combineert sindsdien beide jobs. Volgens Politico hebben Spicer en stafchef Reince Priebus twee kandidaten op het oog: Fox News-presentatrice Laura Ingraham als woordvoerster en Daily Mail-journalist David Martosko als communicatiedirecteur. Beiden gaven geen commentaar bij het gerucht.

Kritiek na ontslag Comey

Het Witte Huis wilde bij monde van vicewoordvoerster Sarah Huckabee Sanders, die de laatste tijd vaak invalt voor Spicer, enkel kwijt dat "we van veel mensen input hebben gevraagd in onze zoektocht naar een uitbreiding van het communicatieteam.



Trump heeft Spicer in het verleden altijd publiek verdedigd, maar toch zouden de woordvoerder en Dubke forse kritiek hebben moeten slikken na het ontslag van FBI-directeur James Comey. Ze hadden daarbij nagelaten Trump-getrouwen naar de tv-studio's te sturen om de beslissing te helpen verdedigen, en gaven daarbij critici alle ruimte. Bovendien lieten ze na argumenten aan te voeren om het ontslag te rechtvaardigen.



De laatste weken weigert Spicer steeds vaker om nog verklaringen voor de pers voor de camera af te leggen en geeft hij steeds meer 'off-camera'-briefings aan de pers. In april blunderde hij door na een gifgasaanval door de Syrische president te verklaren "dat zelfs Hitler niet zo laag zonk om chemische wapens in te zetten".



Spicer is bovendien een gemakkelijk doelwit van de Amerikaanse show Saturday Night Live, waar hij geparodieerd wordt door de comédienne Melissa McCarthy. Legendarisch is nu al bijvoorbeeld de sketch waarin de valse Spicer opduikt uit de bosjes naast het Witte Huis, een zinspeling op het Washington Post-verhaal waarbij ook de echte Spicer de bosjes ingedoken zou zijn om journalisten te ontwijken na het ontslag van FBI-baas Comey.