Schoonzoon van Trump gaat vredesgesprekken voeren in Israël

19/06/17

Jared Kushner, de schoonzoon en topadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, gaat deze week naar Israël en naar Ramallah op de Westelijke Jordaanoever. Dat berichten verschillende Amerikaanse media.

Kushner zal er een ontmoeting hebben met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en met de Palestijnse president Mahmoud Abbas. De bedoeling is om het overleg over vrede in het Midden-Oosten nieuw leven in te blazen.

Trump liet eerder al verstaan dat een vredesakkoord tussen de Israëli's en de Palestijnen "een topprioriteit" is voor hem, bevestigde het Witte Huis aan de zender CNN.



De uitwerking van zo'n akkoord zal gebeuren door Kushner en de bijzondere vertegenwoordiger voor internationale onderhandelingen, Jason Greenblatt. Zij vergezelden Trump bij zijn bezoek in mei aan Jeruzalem en Bethlehem. Greenblatt vertrekt vandaag al naar het Midden-Oosten, Kushner op woensdag.