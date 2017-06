Trump geeft inkijkje in zijn financiën: president trok zich terug uit 565 ondernemingen

Bewerkt door: jv

17/06/17 - 07u29 Bron: Belga

Donald Trump heeft zich vooraleer hij Amerikaans president werd, teruggetrokken uit 565 ondernemingen. Dat blijkt uit een financieel document dat gisteren werd gepubliceerd.

Het document, dat minder gegevens bevat dan een belastingaangifte, geeft een inkijk in de financiën van Trump in het fiscale jaar dat liep tot 15 april 2017.



Er valt onder meer uit af te leiden dat Trump voor hij president werd, heerste over een netwerk van maar liefst 565 ondernemingen. De dag voor hij de presidentiële eed aflegde, nam hij ontslag uit de meeste. Hij had zich eerder al teruggetrokken uit andere ondernemingen.



De Amerikaanse president had voor 1,4 miljard dollar activa en inkomsten van minstens 528,9 miljoen dollar. Zijn hotels brachten honderden miljoenen dollars op en zijn luxeresidentie Mar-a-Lago, ook wel 'The Winter White House' genoemd, zorgde voor 37 miljoen dollar inkomsten. Ook zijn boek 'The Art of the Deal' (1987) bracht meer op dan het jaar voordien. Aan de andere zijde heeft Trump voor honderden miljoenen dollars schulden, onder meer bij Deutsche Bank.



Trump diende het financiële document van 98 pagina's op 14 juni in. Het werd gisteren gepubliceerd door het Amerikaanse bureau voor regeringsethiek. De president was niet verplicht het document bekend te maken.



Trump weigert tot nu toe om zijn belastingaangifte, die een veel gedetailleerder beeld zou geven van zijn financiën, vrij te geven. Dat deed hij zowel in de aanloop naar de verkiezingen als sinds hij president is. Naar eigen zeggen kan hij dat niet omdat er een belastingaudit naar hem loopt. Het is nochtans al decennialang een traditie dat presidentskandidaten en presidenten in de VS die informatie publiek maken.