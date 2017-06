Trump verkoopt "sponsor van terrorisme" Qatar 10 miljard euro aan wapens

President Donald Trump en de Qatarese emir Tamim Bin Hamad al-Thani ontmoetten elkaar op 21 mei in Saoedi-Arabië. © ap.

De VS hebben voor 12 miljard dollar (10,7 miljard euro) wapens verkocht aan Qatar. Enkele dagen geleden noemde president Donald Trump Qatar nog "een belangrijke sponsor van terrorisme". Die beschuldiging maken ook Qatars buurlanden, die het land sinds begin deze maand boycotten.





De wapendeal werd gesloten door het Amerikaanse ministerie van Defensie en omvat naar verluidt 36 F-15 gevechtsvliegtuigen. Amerikaans minister van Defensie Jim Mattis en zijn Qatarese ambtgenoot Khalid al-Attiyah ontmoetten elkaar gisteren om de verkoop te bezegelen, zo bevestigt een bron die vertrouwd is bij het akkoord. "Veiligheidssamenwerking versterken" "Qatar en de VS hebben hun militaire samenwerking beklonken nadat we jarenlang zij aan zij hebben gevochten in een poging het terrorisme weg te vagen en een toekomst van waardigheid en welvaart te promoten", zei al-Attiyah in een mededeling. Volgens het Pentagon zal de wapenverkoop de veiligheidssamenwerking tussen beide landen versterken. Mattis en al-Attiyah bespraken ook de huidige militaire operaties tegen IS en het belang van het wegwerken van de spanningen in de regio opdat alle partners in de Golf zich kunnen focussen op nieuwe stappen richting gemeenschappelijke doelen, zo voegde het Pentagon nog toe in een verklaring. In november vorig jaar keurden de VS de mogelijke verkoop goed van 72 F-15QA vliegtuigen aan Qatar, goed voor 19 miljard euro. Het is onduidelijk of dat op de huidige verkoop slaat. Boeing Co. is de voornaamste aannemer bij de bouw van de gevechtsvliegtuigen, maar wilde geen commentaar kwijt.

Buitenlandminister spreekt president tegen

Qatar signs LOA for the purchase of the F-15QA fighter jets creating 60,000 new jobs in 42 states across the United States pic.twitter.com/tnOAC3KGma — Meshal Hamad AlThani (@Amb_AlThani) Wed Jun 14 00:00:00 MEST 2017

Saoedi-Arabië, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte verbraken op 5 juni alle diplomatieke betrekkingen met Qatar en sloten de grenzen met het land. Later deden Jemen en Libië hetzelfde.



Zij beschuldigen het schatrijke oliestaatje ervan onder één hoedje te spelen met aartsvijand Iran, banden te onderhouden met terroristische groeperingen zoals Hamas en de regio te destabiliseren. Qatar ontkent de beschuldigingen ten stelligste.



Aanvankelijk leek de Amerikaanse regering de beslissing van Saoedi-Arabië en andere Golfstaten, om alle banden met Qatar te verbreken, te steunen. Vorige week vrijdag verklaarde Trump in het Witte Huis: "Qatar is helaas een heel belangrijke sponsor van terrorisme. Ik heb samen met buitenlandminister Rex Tillerson, onze generaal en onze militairen besloten dat de tijd is gekomen om Qatar aan te sporen die financiering stop te zetten".



Trump leek het besluit van de andere Golfstaten zelfs naar zich toe te trekken toen hij zei dat hij dat met hen al had besproken tijdens zijn recent bezoek aan de regio.



"Het is goed te zien dat mijn bezoek aan Saoedi-Arabië en de top met 50 landen vruchten afwerpt. Ze zeiden toen dat ze hard zouden optreden tegen het sponsoren van extremisme en alles wees in de richting van Qatar. Misschien is dit het begin van het einde van de gruwel van het terrorisme", zei Trump.



Maar zijn eigen staf dacht daar anders over. Aan Reuters verklaarde een hoge regeringsfunctionaris eerder deze week dat de Saoedi's of de Emiraten tijdens Trumps bezoek niet te kennen hadden gegeven dat ze hun banden met Qatar wilden verbreken.



Amerikaans buitenlandminister Rex Tillerson zei, vlak voor Trump met zijn commentaar kwam: "We roepen het koninkrijk Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte op hun blokkade van Qatar te versoepelen".



Amerikaanse oorlogsschepen in Doha

Gisteren voeren twee Amerikaanse oorlogsschepen de Qatarese hoofdstad Doha binnen om er met de zeemacht van Qatar gezamenlijke militaire oefeningen te houden. Het is niet duidelijk of dit een lang van tevoren geplande operatie is, of dat de aanwezigheid van de Amerikaanse oorlogsschepen een teken is van steun van het Pentagon aan Qatar. In Qatar heeft de VS zijn grootste militaire basis in de regio: op de luchtmachtbasis van Al Udeid zitten meer dan 110.000 Amerikaanse- en coalitietroepen. Daarmee is het een belangrijke basis in de strijd tegen IS.