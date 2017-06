Australische premier spot met Trump

Bewerkt door: ADN

15/06/17 - 13u10 Bron: Belga

De Australische premier met de Amerikaanse president Donald Trump (Archiefbeeld). © afp.

De Australische premier Malcolm Turnbull heeft de spot gedreven met Donald Trump door het typische taalgebruik van de Amerikaanse president te imiteren, enkele maanden na een gespannen telefoongesprek tussen de twee leiders.

In een audio-opname van een ontmoeting met journalisten gisteren in Canberra is te horen hoe Turnbull de draak steekt met de manier waarop de Amerikaanse president praat. Hij zinspeelt ook op de Russische affaire.



"The Donald en ik, wij winnen en winnen in de peilingen. We winnen zo hard. We winnen zoals nooit tevoren", zegt de Australische premier. "We winnen... niet in de fake peilingen. We winnen in de echte peilingen, zoals de onlinepeilingen. Het is zo gemakkelijk om die te winnen. Ik weet dat. Ik ken die Russische kerel. Geloof me, het is waar."