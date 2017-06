Republikein beschuldigt Democraten na schietpartij: "De anti-Trumpretoriek is afschuwelijk"

Door: ADN

15/06/17 - 11u06 Bron: Business Insider, Washington Times

© Twitter, EPA.

Republikeins Congreslid Chris Collins (67) wijst met een beschuldigende vinger naar de Democraten na de schietpartij op Republikeins kopstuk Steve Scalise (51) in Alexandria, Virginia. Collins laat weten vanaf nu een wapen te zullen dragen.

© epa. Gisteren werd de Republikeinse 'whip leader' Steve Scalise in het stadje Alexandria nabij Washington op een honkbalveld neergeschoten. Zijn toestand is kritiek. Vier anderen raakten ook gewond. De dader is de 66-jarige James T. Hodgkinson, die zich op sociale media felle tegenstander toonde van president Trump en andere Republikeinen. "Trump is een verrader. Trump heeft onze democratie vernield. Het wordt tijd om Trump & co te vernietigen", had hij zich onder meer op Facebook laten ontvallen. Hodgkinson overleed nadat hij zelf werd neergeschoten.

Politiek motief? Hoewel het motief van de schutter nog onderzocht wordt, is het voor Collins wel duidelijk. "Hij zou vooraf nog even gevraagd hebben of het om Democraten of Republikeinen ging. Dan kan ik niet anders dan concluderen dat hij een politiek motief had."

"Het is te ver gegaan" "Het vingerwijzen, de toon, de angst, de woede naar onze president en zijn fans... Dan reageren sommigen. Dan krijg je mensen boos. Dan wakker je vuren aan" De New Yorker zegt dat de Democratische politieke oppositie tegen president Donald Trump "te ver is gegaan". "De retoriek is echt al afschuwelijk geweest. Het vingerwijzen, de toon, de angst, de woede naar onze president en zijn fans... Dan reageren sommigen. Dan krijg je mensen boos. Dan wakker je vuren aan. Ik kan alleen maar hopen dat de Democraten hun retoriek zullen temperen."

Wapen in de zak President Donald Trump (L) naast Congreslid Chris Collins (C). © ap. Of Collins - die zelf vaak met straffe uitspraken wild om zich heen schopt en één van de meest uitgesproken Trump-aanhangers in het Congres is - zich bedreigd voelt? "Deze schietpartij is alvast een wake-upcall. Ja, ik ben bezorgd. Maar ik ga niet anders leven." De Republikein liet evenwel verstaan dat hij zelf een wapen zal dragen na het incident. "Soms zit mijn wapen in mijn handschoenkastje. Na vandaag zal het in mijn zak zitten."