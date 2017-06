Trump blokkeert Stephen King op Twitter maar J.K. Rowling snelt te hulp

© photo news.

Misdaadauteur Stephen King spaart al maanden de kritiek op Donald Trump niet. Reactie van de Amerikaanse president: hij blokkeert King op Twitter. Maar dat is buiten Kings bestsellercollega J.K. Rowling gerekend. Voorlopig toch...

King (69) schuwt de kritiek op Trump (70) niet sinds die in november vorig jaar de Amerikaanse presidentsverkiezingen won. Zijn meest recente aanval op de Trumps dateert van maandag: "Als Ivanka Trump was opgegroeid op een boerderij, zoals sommigen onder ons, dan zou ze beseffen dat haar vader exact oogst wat hij zaaide". Die opmerking van Stephen King kwam er nadat Ivanka in een tv-interview had zitten jammeren over de vaak erg "gemene" kritiek op haar vader.



De auteur mag voortaan dus de tweets van Trump niet meer lezen. King tweette daar cynisch over: "Nu moet ik mij misschien van kant maken". J.K. Rowling (51) reageerde daar dan weer gevat op: "Ik heb nog altijd toegang. Ik zal je zijn tweets forwarden".



Rowling is zelf ook helemaal geen fan van The Donald. Daar ondervond de schrijfster op Twitter al gevolgen van. Een ex-fan liet in februari weten uit "walging" al haar Harry Potterboeken te hebben verbrand. Rowling zat ook toen niet verlegen om een laconiek antwoord: "Ik denk dat het klopt wat ze zeggen: je kan een meisje wel leiden naar boeken over de opkomst en de val van een autocraat, maar je kan haar daarom nog niet doen nadenken". Een verwijzing naar een oud Engels spreekwoord: "Je kan een paard wel naar water leiden, maar je kan het niet dwingen te drinken".