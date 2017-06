Sessions: "Privégesprek tussen Comey en Trump niet noodzakelijk problematisch"

Bewerkt door: ib

13/06/17

Minister van Justitie Jeff Sessions terwijl hij getuigt voor inlichtingencommissie van de Amerikaanse Senaat. © epa.

Het feit dat Amerikaanse president Donald Trump een gesprek alleen met toenmalig FBI-directeur James Comey had, is niet noodzakelijk "problematisch". Dat heeft minister van Justitie Jeff Sessions gezegd voor de inlichtingencommissie van de Amerikaanse Senaat, waar Comey vorige week nog getuigde.

Comey getuigde vorige week nog dat Trump na een onderhoud in het Oval Office in het Witte Huis iedereen behalve Comey beval om de ruimte te verlaten. Volgens Comey zou Sessions zich daarbij ongemakkelijk hebben gevoeld en zou hij getreuzeld hebben bij het verlaten van het presidentiële kantoor. Dat zou er dus op wijzen dat Sessions wist dat het niet gebruikelijk was om hen alleen achter te laten.



Niet meer herinneren

Dinsdag wilde Sessions niet bevestigen dat Trump iedereen had bevolen om de ruimte te verlaten en zei hij dat hij zich niet meer kan herinneren of hij treuzelde bij het weggaan. "Ik ben wel vertrokken en denk dat iedereen is vertrokken en dat directeur Comey aan het bureau zat van de president en dat ze aan het praten waren", klinkt het. "Ik herinner mij wel dat ik een van de laatsten was om te vertrekken."



Volgens de justitieminister uitte Comey een dag later zijn bezorgdheid over het een-op-eengesprek met Trump. "Ik ging akkoord met hem dat er regels zijn, maar zei dat er geen verbod is", zegt Sessions. "Hij heeft me geen details gegeven over waarover hij bezorgd was."



Opnames

Senator voor de Republikeinen en commissielid Marco Rubio vroeg of Sessions weet heeft van opnames van het gesprek tussen Trump en Comey. "Niet dat ik weet", antwoordde de justitieminister, die ook te kennen gaf dat de president "waarschijnlijk" verplicht is om dergelijke tapes bij te houden.