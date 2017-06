Voormalige openbare aanklager onthult de reden waarom Trump hem ontsloeg

Door: redactie

12/06/17 Bron: ABC News

De voormalige aanklager Bharara vond de telefoontjes van Donald Trump ongepast. © reuters.

Donald Trump gaf de openbare aanklager Preet Bharara in maart 2017 zijn ontslag. Nu heeft Bharara de reden onthuld: hij ontving verschillende ongewone telefoontjes van de president van de Verenigde Staten. Toen hij de derde oproep weigerde, heeft Trump hem de bons gegeven.

Bharara vertelde aan de Amerikaanse nieuwszender ABC News dat hij het gevoel had dat de telefoontjes van Trump de grens tussen de uitvoerende en de gerechtelijke macht overschreden. Voormalig president Obama heeft de aanklager in 2009 aangesteld, hij werkte in Manhattan. "Trump probeerde een soort van relatie te onderhouden nadat we elkaar ontmoetten in 2016. Maar ik vond dit ongepast eens Trump in het Witte Huis zetelde. President Obama heeft me in die zeven en een half jaar geen enkele keer gebeld. Dat is wat ik verwacht van de president van de Verenigde Staten. Het is normaal om afstand te bewaren, zeker door mijn jurisdictie."



Het interview met Bharara komt er enkele dagen na de getuigenis voor de Amerikaanse senaat van James Comey. Het voormalig hoofd van de FBI werd in mei ontslagen. Comey zei dat Trump had gevraagd of hij trouw zou zijn tijdens een diner vlak na zijn inauguratie. De president heeft dit ontkend en Comey - een vriend en voormalige collega van Bharara - een lafaard genoemd voor het lekken van privégesprekken.