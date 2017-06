VS telt helft minder aankomsten uit landen die geviseerd worden door Trumps inreisverbod

KVDS

9/06/17 Bron: Belga

© ap.

De plannen van de Amerikaanse president Donald Trump om een inreisverbod in te stellen voor zes moslimlanden, hebben nu al gevolgen voor het aantal aankomsten. Hoewel het inreisverbod door justitie werd opgeschort, is het aantal mensen dat vanuit die landen naar de VS afreisde de jongste maanden gehalveerd, zo blijkt uit officiële cijfers.