Iran: "Trumps reactie op aanslag in Teheran is verwerpelijk"

8/06/17 - 08u49 Bron: Belga

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohamed Javad Zarif. © afp.

De reactie van Amerikaans president Donald Trump op de aanslag in de Iraanse hoofdstad Teheran is "verwerpelijk". Dat heeft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif donderdag gezegd op Twitter. Trump zei gisteren in een verklaring dat "staten die terrorisme steunen het risico lopen om slachtoffer te worden van het kwaad dat zij bevorderen".