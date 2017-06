Trump stapt uit klimaatakkoord, maar wil wel zonnepanelen op grensmuur

Bewerkt door: ib

7/06/17 - 05u30

© afp.

De muur die Donald Trump wil laten bouwen aan de grens met Mexico moet volgehangen worden met zonnepanelen. Dat idee heeft de Amerikaanse president geopperd in een vergadering met politici. Dat melden Amerikaanse media.

Door energie op te wekken, kan er elektriciteit verkocht worden en hoopt Trump de kosten van de bouw terug te verdienen. Het idee om een muur te bouwen om illegale immigranten tegen te houden, was een belangrijke belofte in Trumps verkiezingscampagne. Nu hij president is, blijkt dat het lastig is de bouw te financieren.



De bouw van een complete muur van 1600 kilometer lang op de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico kost twintig miljard dollar. Tijdens zijn campagne zei Trump dat Mexico voor de muur zou betalen, maar dat willen de zuiderburen niet. Inmiddels heeft de president gezegd dat de Amerikaanse belastingbetaler wellicht wat moet voorschieten.



Klimaatakkoord

Vandaag gooide de president een ander balletje op. Hij had gehoord van het idee om zonnepanelen op de muur te monteren en wilde van de politici die bij hem in het Witte Huis op bezoek waren weten wat ze ervan vonden. Democratische politici weigeren al maanden wetsvoorstellen goed te keuren die met de muur te maken hebben. Een Republikein die bij de vergadering was, reageert enthousiast op Trumps voorstel. "Ik ben blij dat hij innovatief is en ik wil hem helpen de muur te bouwen zoals wettelijk mogelijk is", aldus Steve Scalise tegen The Hill. "Hij is vastberaden die muur te bouwen en de grens te beschermen en dat vind ik prijzenswaardig."



Nieuwe banen

Op dezelfde dag werd ook bekend dat de zonnepanelenindustrie voor een groot deel van de nieuwe banen in de Verenigde Staten zorgt. Inmiddels zijn er 3,1 miljoen mensen werkzaam in die industrie. Vorige week maakte Trump nog bekend dat hij uit het klimaatakkoord van Parijs stapt. Volgens de president zou het opvolgen van het akkoord Amerikanen miljoenen banen kosten in de auto- en energiesector.