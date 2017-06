Trump wenst voormalig FBI-baas Comey "veel succes" voor zijn hoorzitting

Door: redactie

7/06/17 - 00u01 Bron: AFP

VS-president Donald Trump en voormalig FBI-baas James Comey. © reuters.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft James Comey "veel succes" gewenst voor zijn hoorzitting in het Amerikaanse Congres donderdag. De voormalige baas van de Amerikaanse inlichtingendienst FBI, die vorige maand door Trump zelf werd ontslagen, wordt donderdag in een speciale onderzoekscommissie van de Senaat gehoord over de mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse kiescampagne.