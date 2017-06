Macron zet Trump met vijf woorden op zijn plaats: "Make our planet great again"

JC

2/06/17 - 10u21

© afp.

video Frans president Emmanuel Macron heeft Donald Trump de mantel uitgeveegd voor zijn beslissing om de VS terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Opmerkelijk is dat hij dat in het Engels deed. Nooit eerder gaf een Franse president een Engelse toespraak vanuit het Elysée.

Macron begon zijn redevoering in het Frans, maar schakelde al snel over op de taal van president Trump, om hem drie minuten lang de les te lezen over zijn "fout voor de belangen van zijn land, zijn volk en de toekomst van onze planeet". "Vergis je niet: er is geen plan B, want er is geen planeet B", zei Macron.



Trumps beslissing om uit het akkoord te stappen, wordt overal in de wereld veroordeeld. Sommige experten voorspellen dat het de Amerikaanse positie kan verzwakken. Macron leek daarnaar te verwijzen toen hij het Amerikaanse volk aanmoedigde samen te werken met gelijkgezinden in het buitenland.



Hij herhaalde ook zijn oproep aan teleurgestelde wetenschappers, ingenieurs, ondernemers en verantwoordelijke burgers om zich in Frankrijk te vestigen. "In Frankrijk zullen ze een tweede thuisland vinden", aldus Macron. "Ik vraag ze: kom hier met ons samenwerken aan concrete oplossingen voor ons klimaat."



De nieuwe Franse president benadrukte ook dat het klimaatakkoord van Parijs onomkeerbaar is. "Waar we ook leven, wie we ook zijn, we delen allemaal de verantwoordelijkheid to make our planet great again", verwees Macron naar Trumps favoriete slogan.