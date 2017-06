"Ontslagen FBI-baas zal voor Trump belastende getuigenis afleggen"

Bewerkt door: LB

1/06/17 - 12u57 Bron: Politico, The Independent, CNN, New York Times

President Trump en de door hem ontslagen FBI-directeur James Comey, die een explosieve getuigenis in petto heeft. © reuters.

Terwijl de hele wereld in spanning afwacht of Donald Trump al dan niet uit het klimaatakkoord van Parijs zal stappen, staat de president voor andere hete vuren. De door Trump ontslagen FBI-directeur James Comey zou volgende week voor de senaatscommissie van de inlichtingendiensten een explosieve getuigenis afleggen.

Volgens Amerikaanse media zal Comey daar bevestigen dat Trump hem onder druk heeft gezet om het onderzoek naar de inmenging van Rusland in de kiescampagne stop te zetten. Trump noemt de onderzoeken naar mogelijke Russische bemoeienissen "een heksenjacht". Dan wel één die ook het grootste geheim van Washington zou kunnen blootleggen: zijn belastingaangifte. Rechtsgang belemmerd? De voormalige FBI-directeur zal volgens ingewijden publiekelijk voor de commissie bevestigen dat Trump hem vroeg het FBI-onderzoek naar de vermeende banden tussen Trumps veiligheidsadviseur en Rusland te laten vallen. Volgens CNN "popelt" Comey om de contacten die hij vlak voor zijn ontslag met de president had uit de doeken te doen. Daaruit zou blijken dat Trump de rechtsgang belemmerde op het moment dat hij Comey vroeg het FBI-onderzoek naar voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn te staken. Trump ontsloeg Comey begin vorige maand, tot ontstentenis van zowel Democraten als Republikeinen. Comey onderzocht of adviseurs in Trumps campagneteam zich inlieten met de Russische overheid teneinde de verkiezingen te beïnvloeden. Dit staat los van het onderzoek naar Flynn.

Memo van Comey

Volgens The New York Times vroeg de president aan Comey het onderzoek naar Flynn te beëindigen, en staat dat in een door Comey geschreven memo. Het Witte Huis kaatste terug dat die memo geen juiste weergave is van de conversatie tussen de president en Comey.



Flynn stapte in februari op nadat aan het licht was gekomen dat hij vicepresident Mike Pence en andere topmedewerkers van het Witte Huis had misleid in verband met zijn contacten met de Russische ambassadeur in de VS, Sergej Kislyak.



Volgens CNN kreeg Comey van speciaal aanklager Robert Mueller rugdekking zodat hem geen juridische hindernissen in de weg staan.



Mueller, zelf voormalig FBI-baas onder presidenten Bush en Obama, overziet nu het onderzoek naar Russische inmenging voor de administratie. Daarnaast hebben zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden commissies die hun eigen onderzoek voeren naar mogelijke banden tussen Rusland en de Trump-campagne. De commissie van het Huis van Afgevaardigden heeft naast Flynn ook al Trumps persoonlijke advocaat gedagvaard.