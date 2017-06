Inlichtingencommissie dagvaardt Trumps advocaat en ex-veiligheidsadviseur Flynn

IB

1/06/17 - 04u00 Bron: Belga

Trumps voormalige nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn. © epa.

De inlichtingencommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft de voormalige nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn en president Donald Trumps persoonlijke advocaat Michael Cohen gedagvaard. Dat melden leden van de commissie vandaag.

De advocaat van president Trump, Michael Cohen. © ap.

"Als een deel van ons lopend onderzoek naar de Russische actieve maatregelen tijdens de campagne van 2016, hebben we vandaag dagvaardingen goedgekeurd voor verschillende individuen voor getuigenissen en persoonlijke en zakelijke documenten", aldus afgevaardigden Mike Conaway en Adam Schiff in de mededeling. "We hopen en verwachten dat iedereen die werd opgeroepen om te getuigen of om documenten te verstrekken, zal ingaan op die vraag."



Dagvaarding

Vorige maand vaardigde het Select Committee of Intelligence van de Senaat al een dagvaarding uit voor documenten van Flynn. De voormalige nationale veiligheidsadviseur van Trump, die ontslag nam nadat bekendraakte dat hij had gelogen over contacten met Russische diplomaten, weigerde eerder mee werken, maar volgens de Washington Post zou hij dan toch akkoord zijn gegaan om de documenten over te maken.



Informatie

Waarom de persoonlijke advocaat van Trump in het vizier is gekomen van het onderzoek door het Congres is nog niet bekend. Gisteren berichtte ABC News dat de onderzoekers in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat Cohen hadden verzocht te komen "informatie verstrekken" en te "getuigen" omtrent mogelijke contacten die hij met mensen in verbinding met de Russische regering zou hebben gehad. De advocaat had die uitnodiging naast zich neergelegd, waarna dus een dagvaarding is gevolgd.



De commissies en subcommissies van het Huis en de Senaat hebben de bevoegdheid om dagvaardingen uit te vaardigen om getuigenissen en documenten te bekomen.



Eerder raakte al bekend dat de Congresleden ook met Trumps schoonzoon en adviseur Jared Kushner willen spreken. Die liet al weten bereid te zijn om mee te werken aan het onderzoek.