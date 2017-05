"Bel mij maar op mijn gsm": Trump verbreekt protocol

© getty.

Alleen de Canadese premier zou tot nog toe op het ongewone aanbod zijn ingegaan, maar Donald Trump stelde aan enkele wereldleiders voor om hem rechtstreeks te bellen op zijn gsm. Dat beweren goedgeplaatste Amerikaanse functionarissen. Daarmee schendt Trump het diplomatieke protocol en brengt hij de beveiliging van dat soort telefoongesprekken in gevaar.

Naast Justin Trudeau kregen ook de Frans president Emmanuel Macron en de politiek leider van Mexico en Frankrijk het gsm-nummer van The Donald toegespeeld. Klinkt misschien aannemelijk anno 2017, maar in diplomatieke kringen worden telefoongesprekken tussen wereldleiders op voorhand tot in de puntjes gepland via een van de beveiligde lijnen van de Situation Room in het Witte Huis, van de Oval Office of vanuit de presidentiële wagen.



Opnieuw veegt een graag freewheelende Trump dus zijn broek aan de discipline van het protocol. En dit is niet zonder risico op spionage. "Een president heeft geen beveiligde gsm bij zich", zegt expert Derek Chollet. "Als je een niet-beveiligde lijn gebruikt, dan is die ook niet-beveiligd en luistert iedereen die dat wil gewoon mee."



Trump wordt hierom ook beschuldigd van hypocrisie. Hij verweet Hillary Clinton tijdens de presidentscampagne dat ze ambtshalve gebruik had gemaakt van haar persoonlijke e-mailadres omdat ze zo vertrouwelijke informatie te grabbel had gegooid voor buitenlandse spionnen.