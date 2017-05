John McCain noemt Poetin "grotere bedreiging dan IS"

Bewerkt door: ADN

29/05/17 - 17u10 Bron: Belga

Republikeins Senator John McCain. © epa.

"De Russische president, Vladimir Poetin, is de grootste bedreiging voor de globale veiligheid, zelfs nog groter dan IS". Dat heeft de Republikeinse Senator en ex-presidentskandiaat John McCain vandaag verklaard in een interview aan nieuwszender ABC tijdens zijn bezoek aan Australië. Over president Donald Trump had de toprepublikein evenmin een goed woord over. Die maakt hem "nerveus", klonk het.