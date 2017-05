Trump: "Eerste buitenlandse reis was een homerun"

IB

28/05/17 - 05u15

Melania en Donald Trump bij hun terugkomst uit Italië op het gazon van het Witte Huis. © ap.

De Amerikaanse president Donald Trump is gisteren tijdens een toespraak voor Amerikaanse troepen in Sicilië teruggekomen op zijn eerste buitenlandse reis, die naar eigen zeggen gekenmerkt werd door "homerun-successen". Dat melden verschillende Amerikaanse media. De president is ondertussen opieuw in de Verenigde Staten, waar hij wordt opgewacht door nieuwe controverses.

Bringing hundreds of billions of dollars back to the U.S.A. from the Middle East - which will mean JOBS, JOBS, JOBS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Sat May 27 00:00:00 MEST 2017

Trump reisde de afgelopen dagen naar Saoedi-Arabië, Jeruzalem, naar de NAVO-top in Brussel en de G7-top in Taormina. Hij noemde zijn ontmoetingen met de buitenlandse leiders zaterdag "enorm productief", sprak van een "historische" week en schepte op over de banden die hij heeft gesmeed met de leiders. "We hebben goede vrienden gemaakt deze week. Het zijn goede mensen."



De president kwam terug op zijn toespraak in Saoedi-Arabië, het wapencontract dat hij daar afsloot, zijn "geweldig gesprek" met de paus en zijn successen bij de Israëlische en Palestijnse leiders. Ook herhaalde hij zijn oproep naar de NAVO-leiders om hun uitgaven voor defensie te verhogen, omdat het anders "oneerlijk is voor de belastingbetaler".



Homerun

"We zijn lang weggeweest, bijna negen dagen. En ik denk dat we een homerun slaan waar we ook zijn", aldus de president nog. "Ik ben zo trots op de toekomst die we zullen hebben." Ook zette hij first lady Melania Trump in de bloemetjes door te stellen dat "de landen in de wereld het over veel niet eens zijn, maar dat ze met mij akkoord gaan" dat Melania een "wonderbare en geweldige persoon" is. Na de toespraak volgde een omhelzing van het presidentskoppel op het podium, en de twee liepen nadien hand in hand richting Air Force One, wat in schril contrast is met de beelden die de wereld rond gingen waarop Melania weigerde Donalds hand vast te nemen.



Memorial Day

Na de toespraak voor Memorial Day, die op een groot applaus werd onthaald, keerde Trump naar Washington DC, waar hij wordt opgewacht door nieuwe ontwikkelingen in de Rusland-affaire, nadat onder meer bekendraakte dat zijn schoonzoon Jared Kusher gevraagd zou hebben om een geheime communicatielijn met Rusland. "Misschien blijf ik wel bij jullie om samen te vieren", grapte Trump.



De inlichtingencommissie van de Senaat heeft in het kader van het onderzoek naar de banden tussen de Trump-campagne en Rusland en de mogelijke Russische inmenging bij de verkiezingen, bovendien aan Trumps campagne gevraagd om alle aan Rusland gerelateerde documenten, e-mails en telefoongesprekken vanaf het begin van de campagne in 2015 over te maken.