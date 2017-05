Clinton vergelijkt Trump met Nixon

LDL

De voormalige Democratische presidentskandidate Hillary Clinton heeft de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag vergeleken met ex-president Richard Nixon, die in 1974 ontslag nam te midden van het Watergateschandaal. Ze deed dat tijdens de afstudeerceremonie op het Boston Wellesley College, waar ze zelf afstudeerde in 1969.

"We waren toen (in 1969, red.) woedend over de afgelopen presidentsverkiezing van een man wiens presidentschap uiteindelijk zou eindigen in een schande, nadat hij de persoon ontsloeg die binnen het ministerie van Justitie een onderzoek naar hem voerde", zei Clinton, zo verwijzend naar Nixons overwinning in 1968 en zijn ontslag vanwege zijn nakende afzetting.



Nixon werd verdacht van de belemmering van de rechtsgang nadat hij speciaal aanklager Archibald Cox ontsloeg in 1974, in de hoogdagen van het Watergateschandaal. Critici van president Trump zien in het ontslag van FBI-baas James Comey op 9 mei eveneens een obstructie van de rechtsgang, en vergelijken de president dan ook met Nixon. Comey leidde het onderzoek naar de mogelijke Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezingen vorig jaar en naar de banden van de Trump-campagne met Moskou. Ondertussen werd Robert Mueller aangeduid als speciale aanklager.



Waarheid en rede

Clinton noemde Trump tijdens haar toespraak niet bij naam, maar haar opmerkingen -die overigens werden onthaald op een groot applaus- tonen wel aan dat de Democrate de man die haar in november 2016 versloeg publiekelijk door het slijk wil halen, aldus CNN. Naast de Nixon-vergelijking, verwees Clinton nog een paar keer naar Trump zonder hem expliciet te noemen.



"Wanneer mensen die aan de macht zijn hun eigen feiten verzinnen en de mensen aanvallen die deze in vraag stellen, kan dat het begin betekenen van het einde van de vrije samenleving", zei ze. "Jullie studeren af op een moment dat er volwaardige aanval plaatsvindt tegen waarheid en rede. Sommigen ontkennen zelfs dingen die we met onze eigen ogen kunnen zien. Zoals de grootte van een menigte."



Chardonnay

Na een periode van stilte na presidentsverkiezing, verschijnt Clinton steeds vaker opnieuw op het nationale toneel. Vorige week lanceerde ze "Onward Together", een nieuwe politieke beweging, die de strijd wil aangaan met de Trump-administratie en mensen wil aanzetten om zich te engageren. Tijdens haar toespraak vrijdag liet Clinton ook nog weten hoe ze haar verkiezingsnederlaag te boven kwam: "Lange wandelingen in het bos. Mijn kasten organiseren", zei ze. "En chardonnay heeft ook een beetje geholpen."