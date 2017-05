Door: redactie

video De Amerikaanse president Donald Trump is vandaag tijdens de NAVO-top de centrale gast in Brussel. Dat kon de premier van Montenegro Marko Duskovic zelf ondervinden.

Na de toespraak van Trump kregen de NAVO-leden een rondleiding in het nieuwe hoofdkwartier. Trump moest daar enkele politici voor zich laten, maar daar had hij niet echt zin in. Met een stevige duw aan premier Duskovic van Montenegro tot gevolg.