Melania knutselt met zieke kinderen in Brussels kinderziekenhuis

SPS

25/05/17 - 12u23 Bron: belga, VTM Nieuws

video Melania Trump heeft deze voormiddag het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola in de Brusselse deelgemeente Laken bezocht. Het bezoek van de Amerikaanse first lady heeft een klein uurtje geduurd.

© epa.

Het konvooi met Melania Trump kwam om ongeveer 11.10 uur aan bij het ziekenhuis. De first lady ondertekende er een gastenboek. Het werk dat jullie doen voor de gemeenschap is inspirerend. Bedankt om dit met mij te delen", schreef ze.



Daarna ontmoette ze enkele kinderen van de school van het ziekenhuis. Ze nam ook de tijd om samen met de patiënten te knutselen en ze wisselde daarbij kort enkele woorden met de kinderen uit. Het geknutselde boeket, in de Belgische driekleur, kreeg ze overhandigd door een van de patiëntjes. De first lady toonde haar dankbaarheid met een hartelijke knuffel. Vervolgens ging ze met hen op de foto.



Rond 12 uur zat het bezoek van de first lady er weer op. Melania Trump zelf legde geen verklaring af over het bezoek. Ook een woordvoerster van het ziekenhuis geeft geen commentaar.



Melania Trump volgt vandaag een ander programma dan haar echtgenoot Donald. Zo brengt ze later op de dag samen met de andere first ladies nog een bezoek aan het Magritte Museum en aan een boetiek van het luxueuze handtassenmerk Delvaux. Afsluiten doen de dames in het gezelschap van koningin Mathilde in de koninklijke serres van Laken.