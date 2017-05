Hij is nog niet gearriveerd, maar Trump haalt oogst in Brussel nu al binnen

Door: Frans Boogaard & FT

President Donald Trump komt pas deze namiddag in ons land aan, maar heeft op zeker één punt al zijn zin: elk van de 28 NAVO-landen geeft voortaan elk jaar in aparte stappenplannen aan hoeveel het aan defensie denkt te besteden.

"Ik verwacht dat alle bondgenoten hiermee instemmen'', aldus NAVO-topman Jens Stoltenberg vanmorgen. De eerste plannen moeten eind dit jaar al worden ingediend. Trump rekent erop dat de jaarlijkse plannen - waarvan ook de uitvoering jaarlijks wordt gecontroleerd - tot een eerlijker lastenverdeling en groei van het defensiebudget leiden. Trump vindt dat Amerika nu al decennia onevenredig veel betaalt en Europa in vrede leeft op de zak van de Amerikaanse belastingbetaler. De bedoeling is dat elke bondgenoot uiterlijk in 2024 zeker 2 procent van zijn BNP aan defensie besteedt. Wel houdt hij vast aan de lijn dat de NAVO niet alleen moet kijken naar de feitelijke defensie-uitgaven, maar ook naar missies en operaties die landen voor hun rekening nemen, zowel in als buiten NAVO-verband (EU, VN, OVSE of anderszins), en naar de bedragen die landen aan (conflictvoorkomende) ontwikkelingshulp besteden. Het overleg over die precieze criteria wordt wellicht gedelegeerd aan de NAVO-buitenlandministers. (lees hieronder verder)

Sterk signaal van eenheid

Een volledig lidmaatschap van de NAVO zou politiek een sterke boodschap zijn, maar ook praktisch interessant voor de coördinatie tussen de NAVO-lidstaten en andere partners in de coalitie

Nog onduidelijk is of de NAVO als organisatie zal toetreden tot de anti-IS-coalitie. Daarover wordt nog steeds gesproken, zei Stoltenberg vandaag, voor de start van de 'speciale vergadering' van staats- en regeringsleiders bij de NAVO morgen.



Veel NAVO-landen zijn daar nu al lid van en de coalitie vergaderde ook al enkele malen op het NAVO-hoofdkwartier, maar volgens Stoltenberg zou een NAVO-toetreding wel degelijk nog toegevoegde waarde hebben. "In de eerste plaats geven we er een sterk signaal van eenheid mee af, wat na de barbaarse terreuraanslag deze week in Manchester nog belangrijker is. In de tweede plaats krijgen we zo een beter platform om de activiteiten van de coalitie, van NAVO -landen daarin en van partnerlanden, te stroomlijnen.''



"Maar er is geen vraag of oproep geweest voor een gevechtsrol van de NAVO, er is ook geen discussie daarover om de NAVO in die hoedanigheid in te zetten", beklemtoonde hij nog. Volgens Stoltenberg ligt de focus van de NAVO in het opleiden, assisteren en adviseren van de lokale troepen.



Stoltenberg verwacht wel dat de Awacs-verkenningsvluchten boven Turkije worden verlengd - de radarvliegtuigen 'kijken' tot diep in Syrië en delen hun informatie met de anti-IS-coalitie - en de tankcapaciteit, ook voor vliegtuigen van de IS-coalitie zelf, wordt uitgebreid. Ook dit past in het straatje van Trump. Een modern bondgenootschap, vindt hij, richt zich in deze tijd vooral op antiterreur.