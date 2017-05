Slapen Donald en Melania wel samen in Brussel?

Bewerkt door: LB

24/05/17 - 07u00 Bron: Belga

Donald en Melania Trump bij hun aankomst in Rome gisteren. © afp.

Trump in Brussel De Amerikaanse president Donald Trump landt vandaag rond 16 uur op de luchthaven van Zaventem voor een tweedaags bezoek aan ons land, in het kader van de NAVO-top. Het staatshoofd en zijn gevolg krijgen een druk programma voorgeschoteld. Waar de president en First Lady Melania de nacht doorbrengen, blijft geheim. Of de twee op dezelfde plek slapen, staat zelfs niet vast.

Donald Trump en zijn first lady Melania landen vannamiddag op de luchthaven van Zaventem, van waar de Air Force One eerst taxiet naar de militaire luchthaven van Melsbroek. Van daaruit vertrekt de president naar het koninklijk paleis, waar een ontmoeting gepland staat met koning Filip en premier Charles Michel. Ook koningin Mathilde en Melania zouden daarbij aanwezig zijn. Trump en zijn vrouw worden rondgereden in The Beast, een gepantserde wagen die bestand is tegen kogelinslagen, granaten en zelfs chemische aanvallen. Tijdens zijn korte tocht van de luchthaven tot het centrum van Brussel worden de Kleine Ring en de E40 korte tijd afgesloten voor het verkeer.



Geheime slaapplaats(en)

Waar de president woensdag de nacht doorbrengt, blijft voorlopig nog een goed bewaard geheim. Zijn voorganger Barack Obama verbleef tijdens zijn bezoeken aan ons land telkens in 'The Hotel', in het centrum van de stad. Het lijkt er sterk op dat Trump niet op hotel verblijft, maar de nacht liever doorbrengt op de residentie van de Amerikaanse ambassade, maar dat is niet bevestigd. Zijn vrouw Melania zou wél in 'The Hotel' verblijven, samen met de rest van het Amerikaanse gezelschap. Maar ook dat is helemaal niet zeker.



Werklunch met Macron

Morgen wordt voor Donald Trump de drukste dag. In de voormiddag staat er een werkvergadering met premier Michel en de Franse president Emmanuel Macron op het programma. Daarna gaat het naar het Europagebouw voor een ontmoeting met de voorzitters van de Europese Commissie en het Europees Parlement Jean-Claude Juncker en Antonio Tajani, de Europese president Donald Tusk, en de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheid Federica Mogherini. Trump en Macron zonderen zich daarna af op de Amerikaanse ambassade voor een werklunch.



Armworstelen met NAVO

De NAVO-top vindt in de namiddag plaats. Trump huldigt er samen met 28 andere staatshoofden en regeringsleiders het nieuwe hoofdkwartier in Haren officieel in. De wereldleiders zullen er naar verwachting een hartig woordje spreken over de toekomst van het militaire bondgenootschap: Trump liet al meerdere keren verstaan dat de Europese lidstaten hun financiële bijdrage aan de NAVO moeten opdrijven, omdat de Amerikanen niet langer bereid zijn de hoofdmoot van de rekeningen te betalen.



Melania naar Delvaux-boetiek

Voor first lady Melania en de vele andere meegereisde partners van wereldleiders, is er morgen een apart programma voorzien. Zo bezoekt Melania 's morgens een kinderziekenhuis in Brussel, waarna ze samen met de andere first ladies een rondleiding krijgt in een boetiek van het luxueuze handtassenmerk Delvaux. Afsluiten doen de dames in het gezelschap van koningin Mathilde in de koninklijke serres van Laken.



Trump en zijn gevolg verlaten ons land morgenavond rond 21 uur vanop de luchthaven in Melsbroek, voor een vlucht naar het Italiaanse Sicilië. Daar woont de president vrijdag een ontmoeting van de G7 bij.