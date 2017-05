Mossel-friet op Grote Markt? Als hij dat wil, mag Trump dat

STEVEN SWINNEN EN KURT WERTELAERS

23/05/17 - 06u30

© afp.

Nog maar één keer slapen en dan komt hij, de nieuwe Amerikaanse president. Donald en Melania zullen 28 uur spenderen op Belgische bodem. Al slaat dat spenderen vooral op tijd. Aan eten - op het paleis - en een bed - in de Amerikaanse ambassade - zullen de Trumps alvast geen dollars uitgeven. Al is de kans wel groot dat Melania donderdagavond met een nieuwe sacoche van Delvaux op het vliegtuig stapt.

Air Force One landt op Melsbroek

Twee keer om precies te zijn. Want van het presidentiële vliegtuig zijn er twee identieke exemplaren om het niet te makkelijk te maken te achterhalen in welke Boeing VC-25 Mr. President zit. Na een vlucht van anderhalf uur vanuit Rome zal hij landen op landingsbaan 25R van Zaventem, die gedeeld wordt met de aangrenzende militaire luchthaven van Melsbroek. Van enkele minuten vóór tot even na de landing wordt het luchtverkeer op Zaventem stilgelegd. Verwacht wordt dat de Trumps en hun entourage onze nationale luchthaven ook via het militaire gedeelte zullen verlaten. Niet dat ze anders met gewone passagiers in contact zouden komen, want er is ook nog de zogeheten 'Abelag-route' waarbij vips en regeringsleiders via een omweg naar buiten kunnen.



Mosselen-friet

Er waren gisteren geruchten dat de Trumps van plan zouden zijn ergens romantisch te gaan tafelen in de 'hellhole'. "Maar volgens de jongste briefing blijven ze toch eten op de Amerikaanse ambassade", zegt een veiligheidsbron. "Maar niets is zeker bij zo'n bezoek. Alles kan op het laatste moment nog veranderen en soms is dat zelfs veiliger dan wanneer alles al wekenlang vastligt. Als Trump bij manier van spreken zin krijgt in mosselen-friet op de Grote Markt, dan kan dat perfect." De president heeft alleszins veiligheidsmensen genoeg bij. Zo'n 400 agenten van de Secret Service zullen ervoor zorgen dat hem niets kan overkomen.



