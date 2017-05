Ex-veiligheidsadviseur Flynn weigert Amerikaanse Senaat documenten te overhandigen

Door: redactie

22/05/17 - 18u55 Bron: Belga

Voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn. © afp.

De voormalige veiligheidsadviseur Michael Flynn - ontslagen door Donald Trump - weigert door een Senaatscommissie gedagvaarde documenten omtrent veronderstelde Russische inmening in de Amerikaanse verkiezingen te geven. Dit heeft het ABC News uit een bron uit de omgeving van de vroegere lobbyist gemeld.

Flynn beroept zich op het Vijfde amendement op de Amerikaanse grondwet dat iemand het recht geeft zichzelf te beschermen tegen zichzelf in beschuldiging te stellen.



Hij is tot nu toe de enige uit de omgeving van Trump die door de Senaat is gedagvaard. De commissie voor de Inlichtingen sommeerde de ontslagen veiligheidsadsviseur op 10 mei naar zijn persoonlijke documenten nadat hij op 28 april had geweigerd mee te werken aan een oorspronkelijk verzoek van 28 april. De commissie onderzoekt of Moskou zich al of niet met de Amerikaanse verkiezingen heeft bemoeid en of er al dan niet banden met de omgeving van Trump zijn.