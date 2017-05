Trump: "Heb nooit het woord Israël in gesprek met Russen gebruikt"

Door: redactie

De Amerikaanse president Donald Trump met de Israëlische premier Netanyahu vandaag. © epa.

"Ik heb nooit het woord Israël gebruikt". Dit heeft de Amerikaanse president Donald Trump vandaag op bezoek in Israël gezegd, zo hebben Amerikaanse media gemeld.

Trump ontving onlangs de top van de Russische diplomatie op het Witte Huis. Volgens de krant Washington Post zou hij daarbij ultrageheime informatie hebben gelekt omtrent een poging van terreurgroep Islamitische Staat om bommen in laptops in vliegtuigen te krijgen.



Nooit is gezegd dat Trump minister van Buitenlandse zaken Sergej Lavrov heeft gezegd dat die informatie vanuit Israël was gekomen, zoals Amerikaanse functionarisen menen.



Sommige media stellen echter dat het "lek" van Jordaanse signatuur is.



"Gewoon opdat u het zou begrijpen, ik heb nooit het woord of de naam Israël vermeld tijdens dat gesprek", zei Trump aan de zijde van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu tegenover reporters. "U had weer een onjuist verhaal", zei de VS-president.



Netanyahu zei dat de samenwerking tussen beide landen op het vlak van inlichtingen "geweldig" is.