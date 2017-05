Premier Michel vergadert met president Trump op Paleis

EB

Het Koninklijk Paleis in Brussel. © belga.

Premier Charles Michel zal woensdag met de Amerikaanse president Donald Trump een werkvergadering houden op het Koninklijk Paleis in Brussel. Voordien worden president Trump en first lady Melania Trump op het Paleis in audiëntie ontvangen door koning Filip en koningin Mathilde. Dat werd vanochtend aangekondigd, naar aanleiding van het bezoek dat Trump deze week aan ons land brengt.