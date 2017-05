Trump roept op tot coalitie tegen extremisme: "Ban terroristen uit jullie land"

Door: redactie

Donald Trumps toon was opvallend mild vandaag in Saoedi-Arabië.

Donald Trump heeft vandaag een vijftigtal Arabische leiders in Saoedi-Arabië toegesproken. Tijdens zijn speech focuste de Amerikaanse president zich op een verzoening met het Midden-Oosten en riep hij op om samen het extremisme te bestrijden. Omdat Trump in het verleden heel wat controverse met zijn harde uitspraken over de islam veroorzaakte, keek heel de wereld uit naar deze toespraak.

Verdrijf de terroristen uit uw gemeenschap. Verdrijf ze uit uw gebedshuizen. Verdrijf ze uit uw heilig land Donald Trump vandaag in Saoedi-Arabië Trump en de kroonprins van Abu Dhabi Mohammed bin Zayed al-Nahayan. © afp. © afp. Donald Trump in Saoedi-Arabie vandaag. © afp. Vandaag sloeg Trump een opvallend gematigde toon aan in Saoedi-Arabië, zo vermeed hij duidelijk de term radicaal islamitisch terrorisme, iets wat hij in het verleden absoluut niet schuwde. Net als zijn voorganger Barack Obama zei Trump dat er een nieuw hoofdstuk geopend wordt in de betrekkingen tussen Washington en de Arabische wereld - Obama's speech in 2009 in Caïro had als titel "A New Beginning".



Barbaarse criminelen

De Amerikaanse president heeft de moslimleiders gevraagd om hun steentje bij te dragen in de strijd tegen moslimextremisme. "Dit is meer een gevecht tussen goed tegen kwaad dan een clash tussen religies of beschavingen. Het is een oorlog tussen barbaarse criminelen die de mensheid willen uitroeien en goede mensen van alle religies die het volk willen beschermen."



"We moeten samenwerken om de dood van onschuldige moslims, de onderdrukking van vrouwen, de vervolging van joden en het afslachten van christenen te stoppen", aldus de Amerikaanse president vandaag. "Terrorisme heeft zich over de hele wereld verspreid. Maar het pad naar vrede begint hier. In dit heilige land. We zijn niet hier om de les te lezen, of om anderen te zeggen hoe te leven, wat te doen of wie te aanbidden. Terroristen aanbidden God niet, ze aanbidden de dood.



Krachten bundelen

Maar we kunnen dit kwaad alleen bestrijden als we de krachten van het goede bundelen. Als iedereen in deze ruimte zijn steentje bijdraagt. De naties van het Midden-Oosten kunnen niet wachten tot de VS deze vijand voor hen komen vernietigen. Wat de Arabische landen wel van Washington mogen verwachten, is "een alliantie, gebaseerd op gedeelde belangen en waarden, om een betere toekomst voor ons allemaal te krijgen". Een akkoord dat Washington en de Golfstaten sloten, om samen te strijden tegen de financiering van terrorisme, moet bijdragen aan die betere toekomst.



Hij vroeg ze ook, herhaaldelijk, terroristen "te verdrijven". "Verdrijf ze uit uw gemeenschap. Verdrijf ze uit uw gebedshuizen. Verdrijf ze uit uw heilig land." Lees ook Trump wil ook snel Egypte bezoeken

Hoge verwachtingen speech Trump over islam

Trump heeft in Saoedi-Arabië ook verschillende moslimleiders persoonlijk gesproken. Zo heeft hij eerder vandaag de Egyptische president Abdel Fattah al-Sissi geprezen. "Je hebt een geweldige job gedaan onder moeilijke omstandigheden." De Amerikaanse president heeft beloofd snel naar Egypte te reizen. Ook was hij onder de indruk van de schoenen van Sissi: "Love your Shoes. Boy, those Shoes." Aan de sjeik van Qatar Tamim Bin Hamad al-Thani zei Trump dat ze heel wat over militaire uitrusting te bespreken hadden. "Want niemand kan dat maken zoals de Verenigde Staten."



Saoedi-Arabië is de eerste stop van Trump tijdens een trip van negen dagen in het Midden-Oosten en Europa. Hij kreeg er vandaag een warm ontvangst van de moslimleiders. Trump focust zich nu vooral op de invloed die Iran in de regio heeft en hoe dat probleem aan te pakken.



Wapendeal

De Verenigde Staten maakten gisteren bekend dat ze voor 110 miljard dollar wapens gaan leveren aan Saudi-Arabië. Daarbij gaat het onder meer om 150 Black Hawk-helikopters. Die worden deels in Saoedi-Arabië gebouwd. De Israëlische minister van Energie Yuval Steinitz liet vandaag weten dat de wapendeal tussen Saudi-Arabië en de VS hem zorgen baart. Hij zei dat Saudi-Arabië voor Israël nog altijd een "vijandig land'' is waarmee geen diplomatieke betrekkingen zijn aangeknoopt. Donald Trump en de emir van Koeweit al-Ahmad al-Jaber al-Sabah. © afp.