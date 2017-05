Trump wil ook snel Egypte bezoeken

TK

21/05/17 - 13u51 Bron: Belga

© afp.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een uitnodiging voor een bezoek aan Egypte aangenomen. Na een ontmoeting met de Egyptische staatsleider Abdel Fattah al-Sisi zei hij vandaag in de Saoedische hoofdstad Riyad aan meereizende journalisten: "We zullen dat absoluut heel snel op de lijst zetten".

Al-Sisi had hem net daarvoor uitgenodigd. Trump prees ook de veiligheidssituatie in Egypte, die "erg sterk" lijkt te zijn. Al-Sisi loofde de Amerikaanse president dan weer als "een unieke persoonlijkheid, die in staat is het onmogelijke te doen".



De Egyptische autocratische staatsleider en Trump onderhouden sinds zijn intrek in het Witte Huis nauwe betrekkingen.