Trump landt in Saoedi-Arabië waar wapendeal van 100 miljard euro klaarligt

EB

20/05/17 - 10u17 Bron: AFP

© afp.

De Amerikaanse president Donald Trump is deze voormiddag plaatselijke tijd aangekomen in de Saoedische hoofdstad Riyad, voor de eerste stop van zijn eerste buitenlandse reis. In de namiddag staan ontmoetingen met koning Salman en andere leiders van het koninkrijk op het programma.

Donald Trump en de Saoedische koning Salman. © afp.

Morgen houdt Trump een toespraak voor een vijftigtal leiders van moslimlanden, over zijn "hoop" voor een "vredevolle visie" op de islam. Zijn eerste buitenlandse trip brengt de 70-jarige president, die de schandaalsfeer rond zijn persoon in eigen land maar niet onder controle krijgt, op acht dagen tijd naar vijf landen.



Volgens verschillende media zullen Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten een wapendeal, goed 100 miljard euro waard, sluiten. Ook wordt een aankondiging verwacht over een nog nauwere samenwerking in de strijd tegen terreur en een gezamenlijke aanpak van de Saoedische aartsvijand Iran.



Trumps dochter Ivanka en haar echtgenoot Jared Kushner maken, net als first lady Melania, ook deel uit van de Amerikaanse delegatie. Kushner zou een belangrijke rol gespeeld hebben in het sluiten van de wapendeal.



Zijn voorgangers kozen voor hun eerste buitenlandse trip meestal een van de buurlanden van de States, maar de vastgoedmagnaat keek naar de Saoedische oliemarkt als eerste etappe van zijn eerste trip. Net als Israël verwelkomden de Goflstaten de verkiezing van Trump. Zo riep de Saoedische koning Salman op tot een "nieuw partnerschap" tussen de VS en de moslimlanden.



Na Riyad vliegt Trump door naar Israël, Palestina, het Vaticaan, Brussel en Sicilië. Die laatste twee stops maakt hij in het kader van, respectievelijk, een Navo- en G7-top.