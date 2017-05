Ontslagen FBI-directeur Comey getuigt binnenkort in Amerikaanse senaat

LDL

20/05/17

De voormalige chef van de FBI die vorige week door Donald Trump werd ontslagen, heeft zijn akkoord gegeven om te getuigen in een openbare senaatscommissie. Dat werd vernomen bij verschillende Amerikaanse media.

De hoorzitting zal na het verlengde Memorial Dayweekend, ten vroegste op 30 mei, gepland worden. Dat lieten de voorzitters van de commissie, Democraat Mark Warner en Republikein Richard Burr, weten in een gezamenlijk persbericht.



"Ik hoop dat door de getuigenis van de voormalige directeur Comey bepaalde vragen beantwoord zullen kunnen worden, over zijn plotse ontslag door de president", klonk het.



Comey werd tien dagen geleden erg onverwacht de laan uitgestuurd door Trump, wat een politieke storm veroorzaakte. Als hoofd van de federale Amerikaanse politie leidde Comey het onderzoek naar de vermoedelijke Russische inmenging bij de voorbije Amerikaanse presidentsverkiezingen, en de eventuele betrokkenheid van Trumps campagneteam daarbij.



Het ontslag van Comey wordt door de Democraten gezien als een poging om het FBI-onderzoek tegen te houden, en ook de Republikeinen hebben vragen bij het ontslag.



Trump verklaarde donderdag dat er "geen samenspanning" was tussen zijn team en Rusland, en noemde het hele onderzoek "de grootste heksenjacht op een politicus in de Amerikaanse geschiedenis". Tegelijk ontkende hij dat hij Comey vroeg het onderzoek naar de banden van zijn voormalige nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn met Rusland stop te zetten. Vorige week lekte een vertrouwelijke nota uit waarin Comey beschreef hoe Trump druk op hem uitoefende om dat wel te doen.