Trump zal in Brussel opgewacht worden door duizenden betogers

19/05/17 - 15u10 Bron: Belga

Het bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan ons land in het kader van de NAVO-top, brengt volgende week heel wat manifestanten op de been.

Woensdagavond wordt het staatshoofd opgewacht door duizenden betogers, die in het kader van de grote protestmars "Trump not Welcome" door de hoofdstad trekken. Ook aan de gebouwen van de NAVO zelf wordt volgende week geprotesteerd. De lokale politie Brussel-Hoofdstad-Elsene waarschuwt alvast voor stevige verkeershinder in het stadscentrum.



De "Trump not Welcome"-mars is een initiatief van enkele studenten uit Gent en Brussel. Bijna 9.000 mensen hebben zich via Facebook voor de mars ingeschreven, de organisatie verwacht uiteindelijk af te klokken op 10.000 man. De manifestanten verzetten zich naar eigen zeggen tegen "Trump en zijn miljardairsregering", en willen aandacht vragen voor "het leefmilieu, de mensenrechten en de strijd tegen seksisme, racisme en discriminatie".