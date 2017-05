Trump in België: "Maak er geen theekransje van"

Bewerkt door: ADN

18/05/17 - 17u43 Bron: Belga

Premier Charles Michel heeft de oppositie in de Kamer verzekerd dat hij tegenover VS-president Donald Trump "zonder naïviteit" de Belgische mening zal verdedigen rond onze fundamentele Europese waarden en zaken zoals het klimaat.

"Ik wil klare taal spreken: Europa, België en de VS zijn historische partners op economisch vlak en op vlak van veiligheid. Ik wil die banden versterken en behouden, maar zonder naïviteit zullen we ook onze mening verdedigen over verschillende thema's", beloofde Michel in aanloop naar de komst van Trump volgende week.

Klimaat © photo news. De oppositie had de premier even voordien opgeroepen om van zijn treffen met de Amerikaanse president "geen theekransje" te maken. "Maak er een pittig en consequent gesprek van", zei Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt. "We willen dat u het klimaat onder de aandacht brengt. Zijn voorstellen en wat hij al gedaan heeft op vlak van klimaat is bloedserieus en gevaarlijk." Ook PVDA'er Raoul Hedebouw vroeg dat België "een hardere toon" zou aanslaan in dat verband.



"Elke keer dat we de kans zullen hebben met de VS, zullen we de nadruk leggen op belangrijke punten voor ons. Ik deel uw redenering wat klimaat betreft", reageerde Michel, die samen met de Europese collega's een strategie wil opzetten met het oog op het overeind houden van het klimaatakkoord van Parijs.

Wat met Erdogan? Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas waarschuwde de premier dan weer voor de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, van wie gevreesd wordt dat hij voor of na de NAVO-top elders in het land nog aanhangers zou willen toespreken. "Gaat u verhinderen dat hij keet kan komen schoppen?", wilde Pas weten.



Michel verzekerde dat de diensten daar "bijzonder aandachtig" voor zijn, "ook rekening houdend met het verleden en ervaringen in het buitenland". Hij bevestigde daarbij dat ons land "probeert meer duidelijkheid te krijgen over de intenties en de programma's van een aantal internationale leiders die misschien een paar uur voor de top in Brussel zullen zijn".