Zijn ghostwriter: "Trump zal zelf opstappen en zich dan tot winnaar uitroepen"

Door: redactie

18/05/17 - 16u22

© screenshot CNN.

Tony Schwartz, de man die de bestseller 'The Art of the Deal' over Trump schreef, denkt dat de Amerikaanse president een fraaie uitweg uit de opstapelende schandalen zal zoeken. "Zelf opstappen en zich dan tot winnaar uitroepen", zo zit Trump volgens Schwartz in elkaar.



"Voor Trump bestaan goed en kwaad niet, enkel winnen en verliezen", zei Schwartz aan Anderson Cooper van CNN. "Op dit moment leeft hij in pure angst om te verliezen. Wat, tussen haakjes, ook zal gebeuren." De auteur is ervan overtuigd dat Trump vroeg of laat een manier zal moeten verzinnen om op te stappen, omdat hij een impeachmentprocedure wil vermijden. "Hij zal zijn verlies willen ombuigen in winst, zoals hij dat zijn hele carrière heeft gedaan."



Nog volgens Tony Schwartz is Trump "serieus ingestort" en zit hij in een soort van impulsieve verdedigings- en overlevingsmodus, waarbij hij niet tot reflectie komt. Een bewijs daarvan ziet Schwartz in het feit dat Trump al begon te schreeuwen tegen zijn schoonzoon en naaste medewerker, Jared Kushner. "Ik denk, eerlijk gezegd, dat zijn kinderen de volgende slachtoffers zullen zijn. Ik kan mij zó inbeelden dat Ivanka prijs zal hebben als ze nu iets verkeerds zegt."



Schwartz spaarde in het verleden ook al zijn kritiek op Donald Trump niet, ook al is hij dus de auteur van Trumps levensverhaal in boekvorm uit 1987, waarvoor hij lang samenwerkte met de president. Hij gaf bovendien gratis advies aan het campagneteam van Hillary Clinton. "Dit is mijn boetedoening voor het creëren van een man die een monster werd", zei Schwartz daarover in september. "Ik voel mij daar al 30 jaar slecht bij." Zijn eigen opbrengsten van 'The Art of The Deal' stort hij door op de rekening van een organisatie die arme immigranten helpt.