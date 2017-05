Donald Trump "hoopt dat onderzoek naar Russische inmenging snel afgerond is"

Door: redactie

18/05/17 - 02u17 Bron: Belga

© reuters.

"Ik kijk ernaar uit dat deze kwestie snel opgelost zal zijn. Ondertussen zal ik blijven vechten voor het volk en de zaken die het meeste belang hebben voor de toekomst van ons land." Zo reageerde de Amerikaanse president Donald Trump woensdag op de aanstelling van een speciale aanklager voor het onderzoek naar de mogelijke Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar.

"Zoals ik al verschillende keren heb gezegd, zal een diepgaand onderzoek bevestigen wat we al weten - er was geen geheime verstandhouding tussen mijn campagne en een buitenlandse entiteit", klinkt het nog in het korte persbericht. Over de aanstelling van de speciale aanklager zelf geeft Trump in de mededeling geen commentaar.



Eerder op de dag maakte het ministerie van Justitie bekend dat voormalig FBI-baas Robert Mueller werd aangesteld als speciale aanklager voor het onderzoek naar de mogelijke Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezingen en de banden tussen Trumps campagneteam en Rusland. Het gaat zo in op de vraag die al langer klonk, zowel aan Democratische als aan Republikeinse zijde.



Mueller heeft nu 60 dagen om een begroting op te stellen voor de middelen die hij nodig heeft voor zijn onderzoek, een budget dat moet worden goedgekeurd door Rod Rosenstein, de adjunct-minister van Justitie. Minister van Justitie Jeff Sessions kondigde eerder aan dat hij zichzelf zal wreken bij elk lopend en toekomstig onderzoek naar de Russische inmenging, omdat hij contacten had gehad met de Russische ambassadeur in de VS.



"Speciaal adviseur Rosenstein zal alle nodige middelen hebben om een diepgaand en volledig onderzoek te voeren, en ik heb er vertrouwen in dat hij de feiten zal volgen, de wet zal toepassen en een eerlijke conclusie zal nastreven", aldus Rosenstein over Mueller. Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer zei maandag nog dat hij vond dat de onderzoeken die door de FBI en de commissies in beide kamers van het Congres voldoende waren. "Ik weet niet waarom je extra middelen nodig hebt wanneer je al drie entiteiten hebt", zei hij volgens ABC News.