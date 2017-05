Beurs kent slechtste dag sinds Trump aan de macht kwam

avh

17/05/17 - 20u46 Bron: Belga; De Tijd

© getty.

De commotie rond de Amerikaanse president Trump heeft dan toch een impact op de beurzen. En die was ook in Brussel voelbaar. De Bel20 kreeg het grootste dagverlies sinds Trump te verwerken.

Op de hoofdstedelijke aandelenmarkt moest de Bel20-index vandaag een verlies van 1,41 procent slikken bij een slotnotering van 3.954,11 punten, het grootste dagverlies sinds Donald Trump de Amerikaanse verkiezingen won.



De controverse rond Trump doet de beurzen daveren. Vooral de bankaandelen kregen klappen met een gemiddeld verlies van 2,7 procent in Europa. De goudprijs kreeg dan weer een duw in de rug, wat vaak het geval is in onzekere tijden.