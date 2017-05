Trump: "Geen enkele politicus is ooit oneerlijker behandeld dan ik"

Bewerkt door: ADN

17/05/17 - 19u21 Bron: Belga

© reuters.

Na nieuwe "onthullingen" over het ontslag van de FBI-directeur is de Amerikaanse president Donald Trump in de rol van slachtoffer gestapt.

© reuters. De president maakte vandaag van een toespraak voor de kadettenschool van de Amerikaanse kustwacht gebruik om een nieuwe aanval te lanceren tegen zijn tegenstanders en de media. "Kijk maar hoe ik de laatste tijd behandeld word, in het bijzonder door de media. Geen enkele politicus in de geschiedenis werd ooit erger of oneerlijker behandeld", zei Trump voor de afgestudeerden van de United States Coast Guard Academy.