"Comey moet in Congres uitleg komen geven over nota rond Flynn"

17/05/17 - 04u00 Bron: Belga

President Trump, ex-veiligheidsadviseur Michael Flynn en de door Trump ontslagen FBI-directeur James Comey. © reuters.

Leiders van de onderzoekscommissies in het Congres rond de mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen, roepen de voormalige FBI-baas James Comey op om in "the Hill" te komen getuigen. Ze doen dat nadat de New York Times berichtte over een nota van Comey waarin hij zou geschreven hebben dat president Donald Trump gevraagd had om het onderzoek naar zijn vroegere veiligheidsadviseur Michael Flynn stop te zetten.

Comey moet komen getuigen voor zijn panel in de Senaat over zijn gesprek met Trump, aldus de Republikeinse senator Lindsey Graham aan CNN. Eerder had de inlichtingencommissie van de Senaat Comey al uitgenodigd om te getuigen over zijn ontslag van vorige week, maar hij ging niet in op die uitnodiging.



"Hij moet komen en ons vertellen waarom", aldus Graham. "We gaan iemand niet berechten naar aanleiding van een blad papier." Indien de onthullingen van de krant waar blijken te zijn, zou Graham een speciale aanklager overwegen. "Indien ik zou denken dat de president ongepast gedrag heeft vertoond, zeker en vast", stelde hij.



Speciale aanklager

De Democraten eisen al langer een speciale aanklager voor het onderzoek naar de mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van vorig jaar. Door het ontslag van Comey vorige week - volgens critici een poging van Trump om het onderzoek naar de banden tussen Rusland en zijn campagne stop te zetten - en de onthullingen van maandag dat Trump aan de Russische minister van Buitenlandse Zaken geclassificeerde informatie zou hebben gecommuniceerd, sluiten ook steeds meer Republikeinen zich aan bij die oproep.



"Genoeg is genoeg"

"Genoeg is genoeg, het Congres moet dit echt tot op de bodem onderzoeken", zegt ook Adam Schiff, de Democratische leider in het House Intelligence committee, die Comey eveneens oproept te komen getuigen.



De Republikein Jason Chaffetz, de voorzitter van het Toezichtcomité van het Huis van Afgevaardigden (House Oversight Committee) meldde op Twitter dan weer dat hij bereid is om een dagvaarding uit te brengen om de memo, indien die bestaat, in handen te krijgen. In een brief aan de FBI, die door de media werd verspreid, vraagt Chaffetz bovendien om tegen 24 mei "alle memoranda, nota's, samenvattingen en opnames die gelinkt zijn aan alle vormen van communicatie tussen Comey en de president" te bezorgen.



De Democratische minderheidsleider van het Huis Nancy Pelosi verklaart dan weer dat "Trump, indien het nieuws waar is, in het beste geval ernstig misbruik gemaakt van zijn uitvoerende macht. In het slechtste geval heeft hij justitie belemmerd. We moeten onze democratie beschermen". Haar collega in de Senaat Chuck Schumer stelt dan weer dan de ongerustheid groeit over de nationale veiligheid, de rechtstaat en de onafhankelijkheid van de hoogste wetshandhavingsinstanties.