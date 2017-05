Sally Yates: "Russen hadden echt macht over Flynn"

Door: redactie

Voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur Michael Flynn bevond zich in een "bijzonder compromitterende situatie, waarbij de Russen echte macht" over hem hadden. Dat zegt oud-minister van Justitie Sally Yates in een interview met CNN, dat vanavond wordt uitgezonden.

Het is het eerste televisie-interview met Yates sinds ze eind januari ontslagen werd door president Donald Trump. Eerder deze maand deed haar getuigenis voor de Senaatscommissie rond de Russische inmenging bij de verkiezingen stof opwaaien. Ze zei toen al dat het Departement Justitie destijds vreesde voor chantage van Flynn door de Russen.



In het interview met CNN zegt Yates dat er reden was om te denken dat de Russen echt macht over hem hadden, nadat Flynn tegen vice-president Mike Pence gelogen had over zijn contacten met de Russische ambassadeur in Washington. Op basis van een ondervraging van Flynn door de FBI bleek dat de adviseur gemakkelijk het doelwit van chantage zou kunnen worden.



Achttien dagen nadat Yates het Witte Huis waarschuwde, werd Flynn ontslagen, zogenaamd omwille van een "vertrouwensprobleem". "Ik weet niet hoe het Witte Huis tot de conclusie kwam dat dit geen juridische kwestie was", zegt Yates daarover. "Dat bleek zeker niet uit mijn gesprek met hen."