"Trump deelde zeer geheime informatie over IS met Rusland"

Door: redactie

16/05/17 - 01u21 Bron: ANP, Belga, CNN

Trump en Lavrov vorige week in het Witte Huis. © afp.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens een ontmoeting vorige week met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov geheime informatie over IS prijsgegeven." Dat meldt The Washington Post. Minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson ontkent de beschuldigingen in een persbericht.