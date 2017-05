Kroonprins Abu Dhabi op bezoek bij Trump

Bewerkt door: mvdb

15/05/17

Donald Trump heeft vandaag koninklijk bezoek gehad. De president van de Verenigde Staten verwelkomde de kroonprins van Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, in het Witte Huis in Washington.

De kroonprins is voor een tweedaags bezoek in de VS. Het is de eerste keer dat de twee officiële gesprekken houden. Naar verwachting hebben ze het over de handelsrelaties en de mogelijkheden voor gezamenlijke acties in conflicten in het Midden-Oosten.



Mohammed bin Zayed Al Nahyan zal vandaag en morgen ook nog ontmoetingen hebben met de Amerikaanse ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken. Ook schudt hij de handen met een aantal congresleden.



Het bezoek van Mohammed bin Zayed Al Nahyan komt vlak voor Trumps eerste officiële buitenlandse reis. De president gaat over een paar dagen naar Saudi-Arabië. In Riyad zal hij dezelfde onderwerpen bespreken.