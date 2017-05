"Trump en Macron zullen uitgebreid lunchgesprek hebben in Brussel"

Door: redactie

15/05/17 - 08u17 Bron: Belga

De pas verkozen Franse president Macron en zijn Amerikaanse evenknie Donald Trump. © Reuters.

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron zullen op donderdag 25 mei in Brussel bijeenzitten tijdens een "lange lunch" om "hun standpunten te vergelijken". Dat is van bronnen binnen de Amerikaanse overheid vernomen.

De hooggeplaatste regeringsambtenaar zegt dat de twee leiders al telefonisch contact hebben gehad met elkaar. Dat gesprek zou erg vlot verlopen zijn.



"Trump was onder de indruk van Macron", zo klinkt het. De bron benadrukt wel wat de twee presidenten daarom nog niet dezelfde ideeën delen. "Maar het zijn beiden outsiders, die de grenzen van de traditionele politiek overstijgen."



Tijdens de Franse presidentsverkiezingen zou Trump volgens de geruchtenmolen nochtans voorstander geweest zijn van een overwinning van de extreemrechtse kandidate Marine Le Pen (Front National). Maar de bron binnen het Witte Huis stelt dat die geruchten overdreven waren. Dat was enkel gebaseerd "op een tweet over grensbeleid" en op het feit dat Le Pen in januari gespot werd in de Trump Tower in New York.



De Amerikaanse president zal op 24 en 25 mei in Brussel zijn voor de NAVO-top.