'Donald' onpopulair sinds 'The Donald' aan de macht is

14/05/17 - 01u15 Bron: Mashable

Donald Trump houdt een baby vast in Wisconsin. © reuters.

Helaas voor de president van de Verenigde Staten is de naam 'Donald' verre van "de beste naam". Sinds Donald Trump aan de macht is, is zijn voornaam drastisch in populariteit gedaald bij jonge ouders om aan hun pasgeboren zoontjes te geven.

In 2015 stond 'Donald' nog op de 443ste plaats, toegegeven niet echt hoog, maar vorig jaar, nadat 'The Donald' de presidentsverkiezingen won, is hij weggezakt naar een nog lagere 488ste plaats.



Gelukkig voor 'The Donald' deed de naam 'Jonael' het nog slechter in de statistieken: in plaats van een symbolische daling van 45 plekken zoals 'Donald', donderde die ietwat vreemde naam maar liefst 475 plekken naar beneden.



Trouw aan Donald afgestraft

Bij de vrouwennamen wordt trouw zijn aan 'The Donald' ook afgestraft. De naam 'Caitlyn' en varianten 'Caitlin', 'Katelynn' en 'Kaitlynn' zakken ook onderuit sinds realityster Caitlyn Jenner - voorheen Bruce Jenner - al vroeg de presidentscampagne van Trump openlijk steunde.



Voor alle 621 Amerikaanse kinderen die in 2016 wel de naam Donald kregen, een kleine troost: tegen de tijd dat zij groot zijn, is 'The Donald' al lang in de geschiedenisboeken verdwenen.